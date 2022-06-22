В России заявили, что завод «Азовсталь» должен работать. Пушилин хотел его снести

В правительстве России пришли к выводу, что завод «Азовсталь» в Мариуполе должен продолжать работу. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».



«Мы склоняемся ко мнению, что "Азовсталь" останавливать не нужно. Это 12 тысяч работников. Важно как можно быстрее запустить в Мариуполе предприятия, чтобы люди получили работу», — сказал Хуснуллин.



При этом российский вице-премьер не уточнил, каким образом планируют запускать производство на заводе «Азовсталь», который подвергся значительным разрушениям при многочисленных штурмах российскими войсками.



Ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе снесут. По его словам, на месте «Азовстали» предлагают сделать парковую зону или технопарк, решение пока не принято. Пушилин добавил, что другое металлургическое предприятие Мариуполя — завод имени Ильича — будет восстановлен.

Холдинг SCM Рината Ахметова, в состав которого входили металлургические комбинаты в Мариуполе, понес убытки от потери заводов в сумме до 20 миллардов долларов. «По восстановительной стоимости оценка потерь ММК им. Ильича и "Азовстали" из-за российской агрессии составляет от 17 до 20 миллиардов долларов. Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении к РФ», — заявил бизнесмен Ринат Ахметов.