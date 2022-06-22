Оккупанты пытаются продвинуться в направлении Бахмута — Генштаб ВСУ

Российские захватчики пытаются продвинуться в направлении Бахмута на Донетчине и установить контроль над Северодонецком Луганской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



«На Северодонецком направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Северодонецк и Сиротино. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк. На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Клиново и Вершина и авиационно-ракетных ударов недалеко от Часового Яра, Новолуганского и Горского», — сказано в сообщении.



Оккупанты продолжают обстрелы на Южнобужском, Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, нанесли авиаудары вблизи Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Павловки, Угледара и Шевченко.



«В районе Новобахмутовки наши воины отразили штурм и заставили врага отойти», — отметили в Генштабе.



Также сообщается, что россияне штурмовыми действиями пытаются улучшить тактическое положение в районе Славянска, а в Харьковской области ведут боевые действия по сдерживанию подразделений Сил обороны и недопущению их выхода к государственной границе. В этих районах оккупанты ведут активные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии.



Кроме того, из ствольной артиллерии россияне обстреляли приграничные населенные пункты Турья, Миропольское и Славгород Сумской области.

21 июня в результате обстрела российскими силами Часов Яра ранены шесть детей, также есть раненые взрослые. Оккупанты нанесли удар по пляжу на озере Золотая Рыбка в пределах города. По предварительной информации, использовали кассетные снаряды. В результате обстрела погиб один человек, 11 получили ранения.