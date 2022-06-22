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Рада сможет назначить нового омбудсмена не раньше июля

22 июня 2022, 20:59

Рада сможет назначить нового омбудсмена не раньше июля

Голосование за назначение нового уполномоченного по правам человека может пройти в Верховной Раде не раньше начала июля. Об этом сообщил первый заместитель главы парламента Александр Корниенко, передает «Интерфакс-Украина».

«В соответствии с процедурами назначения уполномоченного по правам человека, в отведенный срок глава Верховной Рады внес кандидатуру Дмитрия Лубинца на эту должность. Других кандидатур не поступало. Дальше, согласно предусмотренным законодательством процедурам, на протяжении десяти дней состоится голосование в парламенте. Поскольку кандидатура была внесена 20 июня, то соответственно, раньше чем 1 июля голосование пройти не может», — пояснил Корниенко.

31 мая Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности уполномоченного по правам человека. Она занимала эту должность с 15 марта 2018 года. Денисова заявила, что планирует обжаловать свое увольнение в суде.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 21 июня сообщил о том, что предложил назначить народного депутата Дмитрия Лубинца (группа «За майбутнє») на должность уполномоченного по правам человека.

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