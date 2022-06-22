Больше 80 прилетов: Россияне обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов

Сегодня в течение дня россияне обстреливали Сумскую область из разных видов вооружения. Зафиксировано более 80 прилетов из артиллерии. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



«Около 9 утра россияне со своей стороны открыли огонь из автоматов в сторону территории Юнаковской громады. В то же время, с 9 до 10 утра, был обстрел Белопольской громады. Враги обстреляли села Старые Вирки и Атинское. Снова повредили помещение Атинского психоневрологического интерната, местную ферму, водонапорную башню. Разбита сельскохозяйственная техника, ранены два животных. Среди людей, к счастью, никто не пострадал», — написал Живицкий в своем телеграм-канале.



В полдень россияне из минометов обстреляли Глуховскую громаду, а в 14:30 на Великописаревскую громаду с беспилотника сбросили взрывное устройство. Сразу после этого открыли минометный огонь, есть один погибший.



Кроме того, около 15 часов оккупанты открыли огонь из минометов и автоматического оружия по Хотинской громаде. Около 16:30 на этой же территории начался обстрел из реактивной артиллерии.



«После 17 часов россияне открыли огонь из реактивной артиллерии по территории Шалыгинской громады, 30 прилетов. Жертв и разрушений нет. Около 18 часов вражеский беспилотник сбросил взрывчатку на территорию Глуховской громады. Пострадавших нет», — написал глава ОВА.



Он также сообщил, что почти в 21 час, на территории Ахтырского района, на вражеской мине подорвался автомобиль полицейских, которые патрулировали территорию. Два человека получили ранения.

Читайте также: Российские войска обстреляли Сумскую область