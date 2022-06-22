Обстрелы Славянска и Донецка. Северодонецк захвачен на 85%. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Российские войска обстреляли Славянск и пляж в Часов Яре. 6 детей ранены, есть погибшие.
- Оккупанты готовятся атаковать Лисичанск в ближайшую неделю. Город под обстрелом авиации.
- Северодонецк захвачен на 85%. Бои на заводе «Азот» продолжаются. В городе остаются около 8000 человек.
- Обстрелы в Донецке. Пострадал Киевский район и «Донецк Сити». В городе появились объявления об эвакуации.
- На оккупированных территориях продолжается принудительная мобилизация. Мужчин «выкуривают» из домов под предлогом утечки газа.
- В Мариуполе оккупанты раздают жителям карты мобильного оператора «ДНР» «Феникс».
- В Мариуполе возможна вспышка холеры. Могут погибнуть тысячи людей.