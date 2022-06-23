Для оформления площади «ДНР в РФ использовали шрифт созданный в поддержку Украины. Фото: «Медуза»

Московские власти использовали для оформления площади «ДНР» у посольства США в столице РФ шрифт кампании в поддержку Украины, который разработали дизайнеры из Киева Олесь Гергун и Евгений Анфалов. Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на сториз в Instagram одного из дизайнеров.



«Русские фашисты использовали наш KTF Jermilov для своей тупой пропаганды без моральных и юридических прав на это», — заявил Гергун.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleś Gergun * Олесь Гергун (@olesgergun)

22 июня власти Москвы присвоили название «площадь Донецкой народной республики» безымянной территории, прилегающей к посольству США.