«Ночь снова с обстрелами»: В Днепропетровской ОВА рассказали о ситуации в регионе

Российские силы шесть раз ударили по Криворожскому району Днепропетровской области, попали по жилым кварталам. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



По его словам, в Апостолове ранены два человека, их госпитализировали.



Есть разрушение жилья, а город частично обесточен, в некоторых районах нет водоснабжения.



По улицам Апостолова разбросаны кассетные боеприпасы, спасатели увели людей в безопасные места и сейчас на месте происшествия работают пиротехники. Резниченко отметил, что нашли сейчас 16 кассетных элементов. В связи с этим он призвал местных жителей быть осторожными и не трогать подозрительные предметы.

Утром, 23 июня, глава Донецкой областной военной администрации области Павел Кириленко сообщил, что за 22 июня российским войскам удалось убить четырех мирных жителей Донетчины.