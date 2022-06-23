Захватчики расстреливают Лисичанск из артиллерии. В городе остаются гражданские

Российские захватчики обстреливают Лисичанск из артиллерии, полностью уничтожая город. Видео с обстрелом опубликовало «Военное телевидение Украины».



«По разным оценкам, враг сосредоточил на этом направлении более сотни единиц только реактивной артиллерии. Ствольной же артиллерии и минометов здесь столько, что враг может особенно не выбирать цели — он просто накрывает целые площади города плотным огнем», — отмечается в сюжете.



Также сообщается, что в Лисичанске до сих пор находится большое количество гражданских. Эвакуация затруднена из-за постоянных обстрелов. Многие улицы из-за разрушений заблокированы, а отсутствие связи делает невозможным любую коммуникацию медицинских подразделений и ГСЧС. Однако, несмотря на сложную ситуацию, Лисичанск держит оборону.

Генштаб ВСУ сегодня проинформировал, что российские захватчики пытаются установить контроль над Северодонецком, наступают в районе Лисичанска и заняли два населенных пункта в Луганской области. Ранее о захвате двух населенных пунктов в Луганской области сообщил руководитель ОВА Сергей Гайдай.



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