Обстрел Харьковской области: Ранены семеро жителей, в том числе двое детей

В поселке Печенеги Чугуевского района ранены семеро человек вследствие обстрелов минувшей ночью и утром в четверг. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«В Чугуевском районе ночью россияне обстреляли пгт Печенеги, повреждено частное предприятие, произошел пожар. Обстрелы продолжились и утром. Разрушены частные дома. По предварительным данным, 7 раненых гражданских, из них 2 ребенка», - сообщил он.



Кроме того, 22 июня, около 23:00, в результате обстрелов Индустриального района Харькова начался пожар на складских помещениях. По предварительным данным, никто не пострадал.



В ночь на 23 июня обстрелу также подвергся город Дергачи, было частично разрушено офисное здание.