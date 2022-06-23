В оккупированной Херсонской области заработали три российских мобильных оператора

В Херсонской области заработали три мобильных оператора. Об этом заявил замглавы оккупационной «администрации» региона Кирилл Стремоусов, передают «РИА Новости».



Стремоусов уверяет, что в настоящее время большая часть из 470 вышек сотовой связи в области уже восстановлена, а работы «по восстановлению связи и улучшению ее качества продолжаются».



Еще один представитель оккупантов, «советник главы Крыма по информационной политике» Олег Крючков заявил, что «регионы перешли на российскую мобильную связь и интернет». Он уточнил, что имел в виду оккупированные части Запорожской области и Херсонскую область.



Как сообщает российский «Интерфакс», 3 июня в Херсонской области заявили о том, что в регионе работает один российский мобильный оператор.

Интернет и мобильная связь от украинских операторов исчезла в Херсонской области 30 мая. 3 июня оккупанты дали питание на украинские мобильные и интернет-сети. В регионе заработали Киевстар и Vodafone.



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