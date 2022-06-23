«Осужденный» в Донецке британец позвонил родным и сказал, что его скоро казнят

Британец Эйден Аслин, которому группировка «ДНР» вынесла смертный приговор, в телефонном разговоре с родственниками сказал, что его скоро казнят. Об этом пишет британская газета The Telegraph.



Аслин сказал, что «время уходит». Ему сообщили, что приговор о казни будет приведен в исполнение. Представители группировки сказали «осужденному», что Великобритания не пыталась договориться с Россией о его освобождении.



Бабушка британца Памела Холл сказала, что семья говорила с ним по телефону.



«Эйден был очень расстроен, когда сегодня утром позвонил своей матери. Суть в том, что Эйден сказал, что "ДНР" сообщила ему, что никто из Великобритании не вступал в контакт, и что он будет казнен», — сказала она.

9 июня «суд» пророссийской группировки «ДНР» «приговорил» к смертной казни гражданина Марокко Брахима Саадуна и граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера по обвинению в «боевых действиях на стороне Украины». На это решение отреагировала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, также «серьезную обеспокоенность» выразил госсекретарь США Этони Блинкен.



Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук высказала мнение о том, что «осужденные» будут обменяны. Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что переговоры по обмену «осужденных» группировкой «ДНР» в Донецке британцев не ведутся.