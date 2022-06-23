Тарифы на отопление не изменятся, но зимой в домах будет 18-20 градусов

Зимой в квартирах и домах украинцев температура будет в пределах 18-20 градусов. Тарифы останутся неизменными. Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.



«Очевидно, что эта зима будет сверхсложной… Тарифы на тепло не изменятся! Мы обеспечим их стабильность», — подчеркнул министр.



По его словам, отопительный сезон начнется вовремя, для этого есть все предпосылки.



«Но мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу. Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы», — отметил Чернышов.



Также он сообщил, что власти готовятся к возможным рискам.