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Пострадавшие от агрессии РФ получат до 30 тысяч евро: Как подать заявление

23 июня 2022, 12:32

Пострадавшие от агрессии РФ получат до 30 тысяч евро: Как подать заявление

Украинцы, пострадавшие от российской агрессии, могут получить компенсацию от пяти до 30 тысяч евро. Для этого необходимо подать заявление в ЕСПЧ. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

«Для этого нужно подать заявление в Европейский суд по правам человека в течение четырех месяцев с момента, когда вы пострадали от российской агрессии, однако не позднее 16 января 2023 года», — пояснили в ведомстве.

Также в Минцифры рассказали, как подать заявление:

  • необходимо заполнить форму на сайте;
  • загрузить документ на компьютер, распечатать, положить в конверт и наклеить на него адрес ЕСПЧ (сформируется автоматически при заполнении заявления на сайте);
  • отправить заявление в одном из отделений «Укрпочты» (для отправителя услуга бесплатная).

Также можно заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно. Срок рассмотрения заявления может составлять от одного года.

Если возникли вопросы о помощи и формировании заявления, в Минцифры порекомендовали обратиться в общественную приемную Украинского Хельсинкского союза по правам человека в своем городе.

«Электронное заявление для формирования заявления в Европейский суд по правам человека реализовано швейцарско-украинской Программой EGAP, которую выполняют Фонд Восточная Европа и Украинский Хельсинкский союз по правам человека», — сообщили в ведомстве.

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