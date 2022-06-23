Пострадавшие от агрессии РФ получат до 30 тысяч евро: Как подать заявление

Украинцы, пострадавшие от российской агрессии, могут получить компенсацию от пяти до 30 тысяч евро. Для этого необходимо подать заявление в ЕСПЧ. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
«Для этого нужно подать заявление в Европейский суд по правам человека в течение четырех месяцев с момента, когда вы пострадали от российской агрессии, однако не позднее 16 января 2023 года», — пояснили в ведомстве.
Также в Минцифры рассказали, как подать заявление:
Также можно заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно. Срок рассмотрения заявления может составлять от одного года.
Если возникли вопросы о помощи и формировании заявления, в Минцифры порекомендовали обратиться в общественную приемную Украинского Хельсинкского союза по правам человека в своем городе.
«Электронное заявление для формирования заявления в Европейский суд по правам человека реализовано швейцарско-украинской Программой EGAP, которую выполняют Фонд Восточная Европа и Украинский Хельсинкский союз по правам человека», — сообщили в ведомстве.
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