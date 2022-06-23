Предстоят серьезные бои на Донетчине — глава ОВА

Российские войска накапливают силы на Донецком и Луганском направлении. Они не оставляют попыток достичь своих целей — захватить полностью все территории двух областей. Об этом во время телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Сосредоточение и накопление войск на Донецком и Луганском направлениях происходит. Своих целей они не оставляют. Это захват всей территории Луганской области и взятие Славянска и Краматорска. Большое количество батальонно-тактических групп сосредоточено именно на Славянском направлении, с направления Лимана и Святогорска», — рассказал руководитель ОВА.



По его словам, оккупанты будут продолжать попытки штурма.



«Нам предстоят серьезные бои, чтобы остановить врага», — сказал Кириленко.



Глава области добавил, что Вооруженные силы Украины делают все возможное, оборудуют рубежи, где необходимо, производят укрепление позиций.

Ранее Кириленко сообщил, что украинские власти контролируют меньше половины территории Донетчины.



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