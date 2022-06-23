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В Киеве запретили запускать фейерверки и ездить на авто без глушителя

23 июня 2022, 14:19

В Киеве запретили запускать фейерверки и ездить на авто без глушителя

Киевсовет принял решение о запрете продажи и запуска в Киеве фейерверков на время войны, а также передвижение по городу автомобилей без глушителя. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Согласно решению, на период действия военного положения на территории Украины и 30 дней после его прекращения в Киеве запрещена реализация (продажа, торговля) фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск.

Другое решение, как сообщает Кличко, предусматривает запрет движения в Киеве транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отходящих газов прямоток и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель. Это решение действует до момента прекращения или отмены военного положения на всей территории Украины.

В то же время Кличко не информирует, кто и как будет контролировать исполнение этого решения.

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