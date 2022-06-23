Николаев вновь обстрелян крылатыми ракетами, есть раненый

Житель Николаева получил ранение в результате ракетного обстрела города российскими оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования «Юг».



«Николаев снова атакован 3 крылатыми ракетами наземного базирования с оккупированной территории Херсонской области. Попадание произошло в производственную и социальную инфраструктуру города, ранено одно гражданское лицо, подробности уточняются», - говорится в сообщении.



Также сообщается о ракетном обстреле Одесской области, однако обе выпущенные ракеты были сбиты системами противовоздушной обороны.