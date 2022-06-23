Первые РСЗО HIMARS уже прибыли в Украину — Резников

Реактивные системы залпового огня HIMARS, переданные США, уже доставлены в Украину. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter.



«HIMARS прибыли в Украину. Спасибо моему американскому коллеге и другу министру обороны США Ллойду Дж. Остину III за эти мощные инструменты! Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них», - написал он.



Ранее сообщалось, что администрация США предоставит Украине американские высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы HIMARS с боеприпасами, которые могут поражать цели на расстоянии 70 км.