Энергетики вернули свет 12 тысячам семей в Донецкой области

В Донецкой области за сутки ремонтникам удалось полностью или частично восстановить электроснабжение в 15 населенных пунктах. Об этом сообщает ДТЭК Донецкие электросети.



«Специалисты смогли восстановить электропитание в населенных пунктах Краматорского, Бахмутского и Покровского районов. Больше всего — в Покровском и Краматорском. Вновь со светом — 12 424 домохозяйства. Из них более половины — на Марьинском направлении, обесточенных из-за вражеских обстрелов вчера и накануне», — рассказали в компании.



По информации энергетиков, без электроснабжения остаются 322 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.