Экс-нардеп Марков уведомлен о подозрении в коллаборационизме

Правоохранители Киева объявили о подозрении в коллаборационной деятельности бывшему народному депутату Украины Игорю Маркову. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным следствия, народный депутат Украины VII созыва, житель Одессы, в 2014 году выехал на территорию России. После начала полномасштабного вторжения вооруженных сил России в Украину, с 15 по 19 марта 2022 подозреваемый находился на временно оккупированной территории Киевской области.



«Он публично пропагандировал их действия и отрицал ведение вооруженной агрессии против Украины. Его высказывания в дальнейшем были распространены, в том числе, на веб-странице русского федерального телеканала при министерстве обороны России», - подчеркивается в сообщении.



В СБУ рассказали, что в мае 2022 года фигурант принял участие в проведении информационной кампании РФ, где в очередной раз выступил в поддержку ее агрессии и временных оккупационных администраций в южных регионах Украины.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУ Нацполиции Киева.