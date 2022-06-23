В Донецке под обстрел попал храм, есть погибший и раненые

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке сегодня из-за обстрела погиб мирный житель. Об этом заявил глава оккупационной «администрации» города Алексей Кулемзин.



По его словам, при обстреле поселка Горняк в Куйбышевском районе погиб мужчина.



Кулемзин утверждает, что удару подверглись храм по улице Зугрэсской и ясли-сад по улице Славина.

«Имеются раненые, среди которых священнослужители. Анкетные данные людей уточняются», — уверяет «мэр».

Кроме того, как утверждают в так называемом «штабе теробороны ДНР», под обстрел попала парковка возле радиорынка «Маяк» в Киевском районе Донецка. Там был ранен мужчина 1986 года рождения. Также ранение по улице Артема получила женщина 1937 г. р.



Местные жители в Telegram-канале «Типичный Донецк» показали, как сегодня выглядит «Маяк». Магазины днем были закрыты, людей на рынке не было. После обстрела повреждения получили окна, двери магазинов, на улице есть осколки.

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