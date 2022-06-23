В Донецке под обстрел попал храм, есть погибший и раненые

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке сегодня из-за обстрела погиб мирный житель. Об этом заявил глава оккупационной «администрации» города Алексей Кулемзин.
По его словам, при обстреле поселка Горняк в Куйбышевском районе погиб мужчина.
Кулемзин утверждает, что удару подверглись храм по улице Зугрэсской и ясли-сад по улице Славина.
«Имеются раненые, среди которых священнослужители. Анкетные данные людей уточняются», — уверяет «мэр».
Кроме того, как утверждают в так называемом «штабе теробороны ДНР», под обстрел попала парковка возле радиорынка «Маяк» в Киевском районе Донецка. Там был ранен мужчина 1986 года рождения. Также ранение по улице Артема получила женщина 1937 г. р.
Местные жители в Telegram-канале «Типичный Донецк» показали, как сегодня выглядит «Маяк». Магазины днем были закрыты, людей на рынке не было. После обстрела повреждения получили окна, двери магазинов, на улице есть осколки.
Читайте также:Арестович: Украинская армия стреляет по военной технике в Донецке, но никогда — по мирным
Смотрите также: