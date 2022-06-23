В Украине запретили деятельность партии Витренко

В Украине запретили деятельность политической партии «Прогрессивная социалистическая партия Украины», которую возглавляет Наталья Витренко. Об этом сообщила пресс-служба Восьмого апелляционного админисуда.



Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других образований по решению судей передадут в собственность государства.



«Прогрессивная социалистическая партия» была создана 20 апреля 1996 года. В своей программе Витренко предлагала межгосударственный союз с Россией и Беларусью, организовывала совместные митинги против вступления Украины в НАТО.



Ранее суд запретил деятельность политической партии ОПЗЖ.



В целом суды первой инстанции приняли решение о запрете 12 пророссийских политических партий и тех, чья деятельность направлена на подрыв суверенитета Украины.