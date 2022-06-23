Из Лисичанска эвакуировали еще 22 человека

Из Лисичанска эвакуировали 22 граждан, среди них – людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.



Также в город доставили 4,5 тонн продуктовых наборов и питьевой воды от областной военной администрации и Красного Креста.



По данным Генштаба, российские войска пытаются установить контроль над Северодонецком, наступают в районе Лисичанска, обстреливая город из артиллерии.



В Лисичанске до сих пор находится большое количество гражданских. Эвакуация затруднена из-за постоянных обстрелов. Многие улицы из-за разрушений заблокированы, а отсутствие связи делает невозможным любую коммуникацию медицинских подразделений и ГСЧС.