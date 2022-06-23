ВСУ отбили наступление оккупантов на нескольких направлениях на Донбассе

Украинские военные отбили наступление российских захватчиков на нескольких направлениях на Донбассе. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на вечер 23 июня.



Ситуация на Донбассе, согласно данным Генштаба, выглядит так:

На Славянском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Богородичного, Адамовки, Дибровного, Курульки, Петровского, Вернополья и Мазановки. ВСУ отбили вражеский штурм вблизи Долины и Богородичного и заставили оккупантов отойти.

На Донецком направлении россияне обстреливали подразделения Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков по линии столкновения. Основные усилия сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью установления контроля над населенными пунктами Северодонецк, Николаевка. Закреплялись на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки, пытались восполнить потери.

На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина. Подразделения из состава 2-го армейского корпуса при поддержке отрядов росгвардии штурмовали Северодонецк. Боевые действия продолжаются.

ВСУ остановили наступление россиян в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли врагу потери и заставили отступить. Для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы. Наступательные действия противника вблизи Боровского украинские военные также приостановили.

Оккупанты провели разведку боем в районе Белой Горы. Продолжили наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, продолжаются бои.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии разных калибров украинские позиции в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Клиново, Торецк, Новолуганское, Покровское, Луганское и Кодема. Армейская авиация захватчиков нанесла удар вблизи Клинового.

Оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Горское. Силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса захватили Николаевку. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе населенного пункта Вершина.

В Новопавловском направлении враг обстреливал позиции ВСУ из танков и артиллерии вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка, Угледар и Шевченко. Вблизи последнего украинские военные дали оккупантам бой и вынудили отойти.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции ВСУ из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Песков, Опытного, Марьинки, Грушевого и Новополя.

Попытку наступления оккупантов в направлении Марьинки ВСУ подавили.