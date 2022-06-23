На оккупированной части Луганщины россияне начали «фильтрацию», — глава ОВА

Российские оккупанты начали проводить «фильтрацию» на захваченных территориях Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



«На недавно оккупированных территориях рашисты уже приступили к так называемой "фильтрации". Охотятся за активистами и людьми, причастными к военному делу, в поле зрения также родственники таких категорий людей. Мужчин заставляют идти воевать против Украины, то есть используют как "пушечное мясо"», — рассказал он.



Глава области отметил, что россияне бросили все силы, чтобы оккупировать всю Луганщину в ближайшее время, бои продолжаются по всем направлениям.

«В Северодонецкой промзоне уже разрушены многие защитные сооружения, не исключаем возможности ухода на новые более укрепленные позиции. Лисичанск под плотными обстрелами. Мы продолжаем поддерживать жизнедеятельность города, гумгрузы завозятся ежедневно, "тихая" эвакуация продолжается — сегодня уехали около 40 человек. В случае оккупации Северодонецка люди, скрывающиеся в укрытиях "Азота", станут заложниками рашистов. Выход будет только на оккупированную часть Луганской области», — описал Гайдай оперативную ситуацию в регионе.