Джонсон заявил, что Великобритания может помочь разминировать украинские порты

Премьер-министр Велокибритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова помочь в операциях по разминированию у южного побережья Украины, передает Reuters.



«Предстоит проделать большую работу. Мы работаем с Турцией и другими европейскими друзьями и союзниками, чтобы посмотреть, что мы можем сделать», — сказал Джонсон.



Он отметил, что страна рассматривает все варианты, в частности, предоставление суверенных гарантий для страхования судоходства.



«Что Великобритания, возможно, может предложить, прежде всего, так это опыт в области морского страхования и большой опыт в перемещении товаров, скажем так, через спорные районы моря», — сказал Джонсон.



Премьер Великобритании также подтвердил, что страна может оказать помощь в разминировании украинского побережья.



«Да, я не хочу вдаваться в технические или военные подробности, но вы можете взять это из того, что мы уже сделали, поставив оборудование украинцам, чтобы они могли себя защитить. Мы говорим с ними на техническом уровне, чтобы помочь разминировать Одессу», — сказал он.



При этом любая операция по разминированию в Украине станет самой крупной попыткой со времен ирано-иракской войны 1980-х годов, а любой проект по разминированию территории займет несколько месяцев.

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