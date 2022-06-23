Ждали 120 дней и 30 лет: Зеленский — о кандидатстве Украины на членство в ЕС

Украина ожидала предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз 120 дней и 30 лет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 23 июня, опубликованном в Инстраграме.



«Только что получили кандидатство, это победа. Ждали 120 дней и 30 лет, а потом победим врага и будем отдыхать. А, может, для начала отстроим Украину, потом уже отдохнем. А, может, даже победим, отстроим, вступим в ЕС и потом будем отдыхать. А может и не будем отдыхать. Хотя нет, дети обидятся. Но точно победим», — сказал глава государства.

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Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус официальных кандидатов в члены Евросоюза. Это решение поддержали все лидеры ЕС во время саммита 23 июня.