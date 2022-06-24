В Алчевске произошел неудачный пуск ракеты

Неудачный запуск ракеты в Алчевске. Скриншот

В подконтрольном группировке «ЛНР» Алчевске одна из ракет российских сил сменила траекторию после запуска, ударив недалеко от самого места пуска. Соответсвующие видео очевидцев опубликовали в местном сообществе во «ВКонтакте».



Предположительно, речь идет о неодачном запуске ракеты противовоздушной обороны (ПВО).

Информации о пострадавших и повреждениях нет.

Напомним, 21 июня в правительстве ФРГ заявили, что отправят Украине зенитные самоходные установки Gepard и системы противовоздушной обороны IRIS-T.