Росармия ударила по Днепропетровской и Черниговской областям

Российские оккупанты нанесли удары по территориям Днепропетровской и Черниговской областей.



Обстрелы пограничных населенных пунктов в Черниговской области оккупанты совершили ночью, сообщил глава областной государственной администрации Вячеслав Чаус.



«Черниговщина: снова обстрелы пограничия ночью. Возле Сеньковки: 5 взрывов (предварительно из миномета), в районе перекрестка дорог Гасичевка-Хриновка-Горск-Сеньковка, на направлении новые юрковичи (рф) – Горск. Семеновская громада: 20 взрывов из миномета, в районе села Янжуловка», - написал Чаус.



Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, противник ударил по Криворожскому району из «Ураганов», попал по двум общинам — Греченоподовской и Широковской.



Резниченко добавил, что пострадавших нет. Однако в Широковской общине есть разрушения.