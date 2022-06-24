В правительстве спрогнозировали, когда Украина вступит в Европейский Союз

Украина станет членом Европейского Союза примерно через 7 лет, в 2029 году. Об этом заявила гендиректор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк в эфире телемарафона.



«Раньше — маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать. Мы должны жить по европейским законам», — сказала она.



В начале следующего 2023 года, по словам Форсюк, начнутся переговорные процедуры по членству Украины в Евросоюзе.



Также она отметила, что обретение Украиной статуса кандидата в члены ЕС юридически закрепляет европейскую перспективу и открывает доступ к структурным фондам, еще этот статус усилит позицию государства в мирных переговорах.

23 июня Евросовет решил предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.