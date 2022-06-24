Politico: Баканова могут уволить с должности главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский хочет отправить в отставку главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.



Четверо чиновников, приближенных к президенту, и западный дипломат, который консультировал Киев относительно реформ, рассказали изданию, что Зеленский стремится заменить Баканова «кем-то, кто больше подходит на эту должность».



Глава СБУ не смог должным образом справиться с новыми вызовами, в частности в Херсоне, который оккупанты захватили в начале марта.



По словам источников, озабоченность вызывает не только сам Баканов, но и действия некоторых топ-лиц СБУ в начале широкомасштабного вторжения РФ.



Так, начальник Херсонского управления СБУ генерал Сергей Криворучко приказал своим офицерам эвакуироваться из города перед штурмом русских войск, вопреки приказу Зеленского. Тем временем его помощник полковник Игорь Садохин вел русских оккупантов, направлявшихся на север из Крыма, в обход минных полей и корректировал удары вражеской авиации.



В начале апреля Зеленский лишил их звания и должностей.



Также источники издания заявили, что российские войска смогли так легко взять Херсон из-за того, что сотрудники СБУ не смогли взорвать Антоновский мост, который пересекает Днепр, что позволило российским войскам войти в город.



Кроме того, руководитель одного из управлений СБУ, которое занималось предотвращением коррупции, генерал Андрей Наумов бежал из Украины за несколько часов до вторжения. Зеленский также лишил его звания и должности.