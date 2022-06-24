«ДНР» и «ЛНР» назвали количество погибших и раненых за сутки

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за сутки погибли два человека, ранены пятеро, на подконтрольной «ЛНР» — ранен один человек.



Как утверждают в так называемом «штабе теробороны ДНР», с 08:00 23 июня до 08:00 24 июня двое погибли и пять мирных жителей были ранены из-за обстрелов.



Кроме того, сегодня под обстрел попал Петровский район Донецка. На ул. Эстафетной погибла мирная жительница, ранен ребенок.



В «штабе обороны» группировки «ЛНР» сообщают о пострадавшей женщине 1985 года рождения. Она была ранена в поселке Тепличный в пригороде Луганска.

Глава военной администрации области Павел Кириленко сообщал о том, что в четверг, 23 июня, из-за обстрелов со стороны войск РФ погибли шесть мирных жителей Донецкой области. Сегодня уже известно о троих погибших на подконтрольной части Донетчины. По информации главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, в Лисичанске найдены тела двоих погибших, раненый мужчина госпитализирован в Черновцы.