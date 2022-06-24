За сутки на Донетчине обстрелами разрушены 25 гражданских объектов

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: Национальная полиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли 18 ударов по Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Противник обстреливал 14 населенных пунктов: Красногоровка, Авдеевка, Калиново, Воздвиженка, Первомайское, Бахмут, Пивденне, Орловка, Железное, Славянск, Уманское, Райгородок, Константиновка, Максимильяновка.



Есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения. Кроме того, разрушения получили 25 гражданских объектов: 21 жилой дом, школа, завод, административные здания.



Полицией и СБУ открыты уголовные производства по статье о нарушении законов и обычаев войны (ст.438 УК Украины).