В Украине заблокировали активы добывающих компаний российского олигарха

СБУ заблокировала активы добывающих компаний российского олигарха более чем на 1 млрд гривен. Его доходы финансировали агрессию России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В Киевской и Житомирской областях коммерческие структуры олигарха занимались масштабной добычей песка и щебня без уплаты налогов в госбюджет.



Также злоумышленники причастны к схемам рейдерских захватов специализированных предприятий недобывающей отрасли Украины.



По материалам СБУ наложен арест на личное имущество российского олигарха, активы подконтрольных предприятий и незаконно добытые полезные ископаемые на общую сумму более 1 млрд гривен.



По данным УНН, речь идет о российском олигархе Игоре Наумце.



Отмечается, что Наумец систематически оправдывал российскую агрессию, отрицал преступления оккупантов и поддерживал террористические организации на востоке Украины, а также стал основателем одной из российских компаний вместе с «министром ДНР».