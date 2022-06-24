В Луганской области за сутки произошло 34 обстрела, есть погибшие и раненые

Следователи совместно с оперативниками Луганской области задокументировано последствия 34 обстрелов региона, есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.



Оккупанты в Луганской области за прошедшие сутки применили все виды артиллерийского вооружения и авиацию против гражданского населения, жилых домов, промышленности, критической, образовательной и медицинской инфраструктуры.

В полиции сообщают, что начаты досудебные расследования по 8 фактам посягательства на территориальную целостность Украины (ст. 110 УК Украины), а также о разоблачении двух коллаборантов, вступивших на службу в различные подразделения оккупационных властей на захваченных территориях.

Ранее в пресс-службе полиции Донецкой области сообщили, что за прошедшие сутки российские войска нанесли 18 ударов по региону.



