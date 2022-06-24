Наступление войск России на Донбассе приостановится в ближайшие недели — ISW

В ближайшие недели наступление войск России на Донбассе, вероятно, приостановится. Это, скорее всего, позволит ВСУ начать «осторожные контрнаступления». Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).



«Российские силы добились значительных успехов в районе Северодонецк — Лисичанск за последние несколько дней», — отмечают аналитики.



Однако при этом, считают в ISW, украинские силы в целом выполнили свою боевую задачу, замедляя российскую армию.



По оценкам института, вероятная потеря Северодонецка и Лисичанска не станет важным поворотным моментом в войне.



«Украинским войскам в течение нескольких недель удавалось стягивать в этот район значительное количество российского личного состава, оружия и техники. Что, вероятно, ослабило общие возможности российских войск, не позволяя им сосредоточиться на более выгодных направлениях наступления», — сообщили аналитики.



В ISW подчеркнули, что российские наступательные операции, скорее всего, приостановятся в ближайшие недели, независимо от того, захватят ли российские войска район Северодонецк —Лисичанск.



«Что, вероятно, даст украинским силам возможность начать осторожные контрнаступления. Идеологическая фиксация Кремля на захвате Северодонецка, как и предыдущая осада "Азовстали", скорее всего, нанесет окончательный ущерб российским возможностям в будущем наступлении на Украину… Битва за Северодонецк не станет решающей победой России», — резюмировали в институте.



Там уверены, что вероятные успехи в подготовке захвата Северодонецка и Лисичанска «вряд ли обеспечат российским силам решающее преимущество в дальнейших операциях».