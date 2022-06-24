У Путина нашли еще один дворец

Дизайнерская визуализация дома. Фото: Тhe Guardian

У президента РФ Владимира Путина обнаружили дворец, на этот раз в Кареллии. Об этом сообщает Тhe Guardian в совместном расследовании с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).



Имение, по данным журналистов, находится у Ладожского озера, а на территории у Путина есть собственная пивоварня, природный водопад и ферма по разведению быков ради мраморной говядины.



Тhe Guardian пишет, что дворец называется «хижина рыбака», а его стоимость оценивается в миллионы долларов.



Сообщается, что к его строительству причастна компания друзей Путина — российских олигархов Юрия и Бориса Ковальчуков, которая строила дворец в Геленджике, обнаруженный командой Алексея Навального в 2021 году.

Дизайнерская визуализация дома. Фото: Тhe Guardian