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У Путина нашли еще один дворец

24 июня 2022, 13:57

У Путина нашли еще один дворец

Дизайнерская визуализация дома. Фото: Тhe Guardian Дизайнерская визуализация дома. Фото: Тhe Guardian

У президента РФ Владимира Путина обнаружили дворец, на этот раз в Кареллии. Об этом сообщает Тhe Guardian в совместном расследовании с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Имение, по данным журналистов, находится у Ладожского озера, а на территории у Путина есть собственная пивоварня, природный водопад и ферма по разведению быков ради мраморной говядины.

Тhe Guardian пишет, что дворец называется «хижина рыбака», а его стоимость оценивается в миллионы долларов.

Сообщается, что к его строительству причастна компания друзей Путина — российских олигархов Юрия и Бориса Ковальчуков, которая строила дворец в Геленджике, обнаруженный командой Алексея Навального в 2021 году.

Дизайнерская визуализация дома. Фото: Тhe Guardian

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