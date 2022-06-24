У бывшего нардепа нашли более 6 тысяч артефактов, похищенных из музеев Крыма

Фото: пресс-служба Офис генпрокурора

Правоохранители разоблачили на финансировании группировки «ДНР» бывшего нардепа Валерия Горбатова, а также у него нашли более шести тысяч артефактов и экспонатов, похищенных из музеев АР Крым и купленных у «черных археологов». Об сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова и пресс-служба ГБР.



Среди артефактов – скифские мечи Акинак, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчуга 12 века, шлемы эллинистической эпохи и посуда Трипольской культуры.



Согласно заключению экспертов Национального музея истории, исторические артефакты принадлежат эпохам от бронзового века до позднего средневековья.



Венедиктова оценила стоимость изъятого в несколько миллионов долларов. По ее словам, все ценные вещи были найдены у подозреваемого на чердаке и электрощитовой в доме в Киеве.



Коллекцию планируется передать в музейный фонд Украины.



По оперативным данным, бывший депутат сбежал из Киева на оккупированные территории в преддверии полномасштабной российской агрессии.



По словам Венедиктовой, обыски проводились почти неделю. Среди находок изъята старинная книга «Саркофаги Галлии», которая была экспонатом Русского археологического музея Константинополя, а затем частью библиотеки Херсонского музея в Крыму.

Фото: пресс-служба Офис генпрокурора