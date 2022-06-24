Судьи, захваченные на оккупированных территориях, будут включены в список на обмен

Украинские судьи, попавшие в плен во время боевых действий, будут включены в список на обмен пленными. Об этом рассказал глава Верховного Суда Всеволод Князев во время визита в ЕСПЧ в Страсбург, передает «Судебно-юридическая газета».



Во время встречи с главой ЕСПЧ Робертом Спано Князев заявил, что ряд украинских судей, которые ранее рассматривали уголовные дела сепаратистов и коллаборационистов, в ходе боевых действий были схвачены на территории Донбасса представителями незаконных вооруженных формирований и находятся в тюрьмах Луганской и Донецкой областей.



По словам главы ВС, решается вопрос о включении пленных судей в списки на обмен пленными, а также, собственно, сам вопрос их обмена.



В настоящее время достоверно известно о двух судьях из судов Донецкой области, оказавшихся в руках незаконных вооруженных формирований, пишет издание. Кроме того, судьба ряда судей из судов Донбасса и Херсонской области в настоящее время остается неизвестной.