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В Кремле назвали абсурдной резолюцию ПАСЕ о вине РФ в катастрофе малайзийского Boeing

24 июня 2022, 14:14

В Кремле назвали абсурдной резолюцию ПАСЕ о вине РФ в катастрофе малайзийского Boeing

В Кремле назвали абсурдными выводы ПАСЕ о том, что в 2014 году самолет рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» был сбит в небе над Донбассом из российского «Бука». Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Парламентская ассамблея Совета Европы, если мы правильно понимаем, не относится к судейской ветви власти и, соответственно, вряд ли может выносить какие-то обвинительные вердикты в отношении кого бы то ни было. В этом абсурдность подобных постановлений», — сказал он.

23 июня на основании доказательств, которыми располагает правовой комитет ПАСЕ, депутаты ассамблеи сочли наиболее вероятным то, что МН17 «был сбит ракетой "Бук", предоставленной пророссийским вооруженным формированиям российскими военными».

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. 

Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию  в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

Ожидается, что суд в деле о сбитом МН17 будет готов огласить приговор в конце 2022 года.

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