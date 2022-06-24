На выход ВСУ из Северодонецка потребуется время — руководитель РГА

Российские войска наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска, применяя авиацию и ракеты «Точка-У». На выход украинских военных из Северодонецка потребуется время. Об этом рассказал председатель Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко, передает «Радио Свобода».



«Авиация работает, "Точки-У", работает весь набор артиллерии. Наступление по всем направлениям. Штурмуют Лисичанск, штурмуют дорогу "Бахмут — Лисичанск". И по Северодонецку также окружающие села: Синецкий, Павлоград, Сиротино, Боровское. Везде обстрелы, боевые действия», — отметил Власенко.



По его словам, украинские войска все еще находятся в Северодонецке, на выход из города понадобится время.



«Это не вопрос часа или дня. Это может занять некоторое время», — уточнил Власенко.



Об отступлении из Лисичанска, добавил глава Северодонецкой РГА, речь пока не идет.



На сегодняшний день, по его подсчетам, в Северодонецке остается около 7-8 тысяч жителей, в Лисичанске — 10 тысяч.

Сегодня «ЛНР» заявила о захвате и установлении полного контроля над Горским и Золотым. Вчера, 23 июня, в группировке сообщили, что районы Золотого-3 и Золотого-4 в Луганской области захвачены российскими силами. Бои в Золотом-1, Золотом-2 и Горском продолжались.



Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив накануне сообщил, что ВСУ вышли из окружения в районе Золотого и Горского.



Как проинформировал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в Луганской области атака на Лисичанск отражена, в Северодонецке идут бои. Российская армия захватила Николаевку. Также он сообщил, что ВСУ придется отойти от Северодонецка.



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