«Метинвест» приостановил трудовые отношения с сотрудниками в Мариуполе

Группа «Метинвест» с 16 июня приостановила трудовые отношения с сотрудниками Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, комбината «Азовсталь» и других активов компании в захваченном российской армией Мариуполе. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.



«Из-за оккупации российскими войсками "Метинвест" не может возобновить работу своих предприятий в Мариуполе, пока город не вернется под контроль Украины», — отметили в компании.



Тем сотрудникам, кто выехал из Мариуполя на подконтрольную украинским властям территорию и зарегистрировался для трудоустройства на предприятиях «Метинвеста» в других городах, выплачивают две трети оклада. Мариупольцам, что выехали или планируют выехать, «Метинвест» предлагает пройти переобучение и найти работу на своих предприятиях в Запорожье, Кривом Роге, Покровске или Каменском. Также людям предоставляется материальная поддержка в виде различных компенсаций, социальных льгот, гуманитарной помощи и гарантированного заработка.



«С 16 июня этого года компания решила приостановить трудовые отношения с сотрудниками мариупольских предприятий, которые до сих пор не трудоустроились ни на одном из действующих предприятий "Метинвеста" и сегодня еще не могут выполнять свои трудовые обязанности», — подчеркнули в компании.