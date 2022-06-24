Россия ищет чиновников из регионов, чтобы отправить на Донетчину и Луганщину

В России через администрации губернаторов подбирают чиновников, депутатов и активистов для отправки на работу на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет российское издание «Ведомостям» со ссылкой источники, близкие к правительствам двух сибирских регионов и одного региона Центрального федерального округа, а также администрации президента.



«Сейчас нужно создать там рабочие органы власти, поэтому хантят людей активно. Многим обещают, что это на время, можно будет вернуться за повышением, такая неофициальная командировка», – говорит один из собеседников.



В Луганской области, например, сейчас вакантны должности «министров энергетики и транспорта».



Необходимость быстрого набора российских кадров для оккупационных администраций «Л-ДНР» другой источник объясняет «подготовкой к возможному объединению» с Россией, которое «ожидается до конца года».



«Кадры там, может, есть и свои, но им не хватает системности, ориентации на работу в российском правовом поле», – говорит один из уехавших на оккупированную Донетчину чиновников.



20 июня стало известно, что 28-летний руководитель новосибирского штаба «Молодой гвардии «Единой России» Василий Носков назначен «замминистра культуры» «ЛНР». Еще один кадр из Новосибирска – депутат горсовета Ростислав Антонов назначен советником главы «ДНР» по гуманитарным вопросам.



9 июня на должность главы «правительства ДНР» был назначен директор департамента Минпромторга России Виталий Хоценко.



Также на Донбасс уехали два бывших российских вице-губернатора. Работавший вице-губернатором по внутренней политике в Ульяновской области Александр Костомаров стал первым заместителем руководителя «администрации главы ДНР», бывший курганский вице-губернатор Владислав Кузнецов – «зампредом правительства ЛНР». Кроме того, зампредом «правительства ДНР» стал бывший помощник министра строительства и ЖКХ Евгений Солнцев.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 июня допускал назначение российских чиновников и на других территориях.



Приглашение представителей российских властей в ДНР политолог Илья Гращенков объясняет тем, что «на местах можно столкнуться с саботажем со стороны местных чиновников [во время работы]».



При этом в командировки едут не только представители власти. Региональные СМИ писали о наборе учителей и строителей на Донбасс.