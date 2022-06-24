Имеет стратегическое значение: Военные показали село под Лисичанском

Уничтоженная техника армии РФ в Белогоровке. Скриншот видео «Военного телевидения Украины»

Белогоровка близ Лисичанска Луганской области в начале мая получила стратегическое значение. Здесь российские войска пытались форсировать реку Северский Донец, что могло бы дать им возможность взять под контроль трассу «Лисичанск — Бахмут». Почти все жители села покинули свои дома. Об этом говорится в сюжете «Военного телевидения Украины».



Российская армия пыталась сделать понтонные переправы, ВСУ этому препятствовали. На третий раз часть российских военных переправились и зашли в Белогоровку, где начались бои. Заняв окраины, оккупанты начали оборудовать позиции и заниматься мародерством. Через несколько дней украинские артиллеристы выбили российских военных.



За день до начала наступления армия РФ сбросила авиабомбу на школу в Белогоровке, где прятались от обстрела около 90 мирных жителей. Многие погибли.



До начала полномасштабного вторжения РФ в селе проживали около 1 тысячи человек. Сейчас осталось примерно 30 человек. Оккупанты продолжают стрелять по Белогоровке из тяжелой артиллерии.