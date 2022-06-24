У Зеленского ответили Лаврову на его заявление об украинцах на оккупированных территориях

России предложено оставить украинцев в покое. Об этом написал советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о «мыслях» украинцев на захваченных украинских территориях.



Подоляк напомнил о заявлении Лаврова по поводу того, что украинцы на оккупированных территориях «не желают жить под нацистами» и написал «почему бы тогда россиянам не оставить в покое украинцев?».



Ранее Лавров дал понять, что в случае возобновления переговоров с Украиной РФ не планирует отказываться от территорий, которые после 24 февраля российские войска временно оккупировали, к томе же министр назвал украинские власти «нацистами».



Сегодня Лавров обвинил Евросоюз и НАТО в создании коалиции для войны с РФ.