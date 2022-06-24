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В Донецке закрыли все отделения «Почты Донбасса» в Киевском районе

24 июня 2022, 16:43

В Донецке закрыли все отделения «Почты Донбасса» в Киевском районе

В оккупированном Донецке из-за обстрелов временно изменили режим работы подконтрольного группировке «ДНР» предприятия «Почта Донбасса». Все отделения почтовой связи в Киевском районе закрыли. Об этом сообщает так называемое «министерство связи ДНР».

В частности, сообщается, что с 27 июня по 3 июля будут закрыты все отделения почтовой связи в Киевском районе.

В других районах Донецка они будут функционировать по укороченному графику: с 09:00 до 14:00. Ранее большая часть отделений работали с 08:00 до 17:00. Для «Главпочтамта» по улице Артема, 72, в эти дни установлен график с 09:00 до 15:00. Воскресенья 26 июня и 3 июля — выходные.

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