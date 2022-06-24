В Константиновке из-под завалов после ракетного удара вытащили женщину

В Константиновке после ракетного удара российской армии женщина оказалась под завалами. Ее спасли полицейские. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.



Как рассказали в полиции, оккупанты обстреляли город ночью. Попали в том числе в хозяйственные постройки теплосети, где в то время находились работники.

«Есть погибшие. На место прибыли правоохранители и спасатели. Сотрудники полиции вручную разгребали плиты и кирпич в свете телефонов и ручных фонариков», — отметили в ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Правоохранители услышали кашель женщины. 58-летнюю пострадавшую, которая работала сторожем, удалось вытащить целой и невредимой.

Полиция собрала доказательства военного преступления оккупантов. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, сегодня ночью в Константиновке были громкие взрывы, город попал под мощный обстрел российских оккупантов. Во время обстрела пострадали четверо спасателей. Последствия атак оккупантов в Донецкой области показал руководитель региона Павел Кириленко.