Оккупанты смягчили режим выезда из Мариуполя в сторону подконтрольной Украине территории

Российские захватчики начали пропускать частные автомобили из Мариуполя в сторону подконтрольной Украине территории. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Фиксируем смягчение режима на выезд в сторону Запорожья через Бердянск. Частично стали пропускать частные автомобили. Еще очень ограниченно, но начали», — написал он в своем телеграм-канале.



По его словам, такой внезапный пропуск автомобилей на подконтрольную Украине территорию одновременно с частичным выводом военного контингента «может в очередной раз свидетельствовать о прикрытии маневров эвакуационными мероприятиями».



При этом Андрющенко призвал мариупольцев не упускать возможность эвакуироваться из города, где оккупанты установили «режим гетто».



«В Мариуполе действует комендантский час. Для детей до 16 лет с 21:00 до 05:00, для всех остальных - с 23:00. Нарушение оборачивается арестом с перспективой либо трудовой повинности на разборе мусора, либо фильтрационным лагерем», — отметил советник мэра.