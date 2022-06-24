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Бомбардировки и артобстрелы: В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе

24 июня 2022, 18:57

Бомбардировки и артобстрелы: В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе

Российские захватчики продолжают штурмовать города и села в Донецкой и Луганской областях, применяя различные виды тяжелого вооружения. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на вечер 24 июня.

На Славянском направлении оккупанты наступали в районе населенных пунктов Довгенькое – Долина. Штурмовые действия врага по направлениям Сулиговка – Вернополье и Дибривное – Курулька украинские военные успешно отбили. Оккупанты провели дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Долина.

На Северодонецком направлении россияне обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спирное. Нанесли авиационный удар в районе Лисичанска, штурмовали промышленную зону Северодонецка.

«Украинские защитники успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска. Враг, при поддержке артиллерии, начал штурмовые действия в направлении Вовчояровки, боевые действия продолжаются», — отметили в Генштабе.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Майорское. Нанесли авиаудары вблизи Яковлевки, Николаевки и Покровского.

В Генштабе сообщили, что оккупанты захватили населенный пункт Николаевка. Однако их попытка разведки боем в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС провалилась, и оккупанты с потерями отошли.

Российские захватчики нанесли ракетный удар с самолетов Ту-22М3 по городу Константиновка, нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Павловка и Угледар. Из артиллерии били по Северску.

«Штурмовые действия в районе Марьинки украинские воины в очередной раз отразили. Враг отошел», — добавили в Генштабе.

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