В Славянске остается около четверти жителей

В Славянске пока остается около четверти населения, остальные жители покинули город. Об этом рассказал глава военной администрации города Вадим Лях в интервью «РБК-Украина».



«Было около 100 тысяч, осталась четверть населения города — около 23-24 тысяч. Продолжаем эвакуацию. Не только здоровых людей и детей. Эвакуируем лежачих больных постоянно, вывозим и людей с психическими заболеваниями — это не только жители нашей громады, но и те, кто ехал транзитом через наш город и остался здесь. То есть никто не брошен, занимаемся», — сказал Вадим Лях.



Он отметил, что в городе нет гуманитарной катастрофы, работают банкоматы и продолжают выплачиваться все виды социальных пособий — пенсии, выплаты, субсидии.



Вадим Лях считает, что люди не уезжают, потому что привыкли к новым условиям и воздушным тревогам. Причины они называют разные, в основном, что «они никому не нужны» и что нет денег.



При этом глава города отмечает, что у жителей есть и такие объективные причины, как семья с лежачими больными или наличие домашних животных.



По его словам, количество желающих выехать увеличится, как только начнется «горячая» фаза боевых действий.

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