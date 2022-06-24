«ДНР» ввела «уголовную ответственность» за «фейки» о действиях госорганов РФ, «Л-ДНР» за пределами их границ

Группировка «ДНР» ввела «уголовную ответственность» за распространение «заведомо ложной информации» о действиях государственных органов РФ и формирований «ДНР» и «ЛНР» за пределами их территорий. Такое решение принял «народный совет ДНР».



Согласно «документу», «уголовное наказание» предусмотрено за «публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами этих стран своих полномочий в целях защиты их интересов и граждан, а также поддержания международного мира и безопасности».



В марте этого года «ДНР» ввела «уголовную ответственность» за распространение «фейков» о действиях вооруженных сил РФ и пророссийских военных формирований «Л-ДНР».

Читайте также: Публикации СМИ о готовящейся в РФ массовой мобилизации в Кремле назвали фейком